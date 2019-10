Omicidio Piatti, confermata in appello la condanna a 18 anni per Giancarlo Erbino

Diciotto anni di carcere, confermati in Appello dalla Corte d'Assise di Torino. Nessuno sconto di pena per Giancarlo Erbino, il gioielliere torinese accusato di essere la mente criminale che pianificò la rapina che finì in tragedia, il 9 giugno 2015 a Monteu Roero. La vittima del colpo, l'orafo Patrizio Piatti, venne freddato da un colpo di pistola nel suo garage. La sentenza, pronunciata ieri sera 29 ottobre dal presidente del Collegio Franco Giovanni Lorenzo Greco, ha confermato la condanna dei giudici del tribunale di Asti. I reati contestati sono di omicidio e rapina aggravata. Lo riferisce l'avvocato di parte civile della famiglia della vittima, Roberto Ponzio.

Gli altri quattro componenti della banda, che secondo la ricostruzione degli inquirenti erano stati gli esecutori materiali, erano già stati condannati in Appello a maggio scorso dal Collegio giudicante astigiano, presieduto da Elisabetta Chinaglia. Francesco Desi e Giuseppe Nerbo avevano avuto 16 anni di pena, 12 anni invece per Salvatore Messina ed Emanuele Sfrecola. La moglie di Erbino, Anna Testa era stata assolta.