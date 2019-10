Tentativo di occupazione abusiva di una casa in via Aosta, intervento dei vigili urbani

Su segnalazione di un cittadino, gli Agenti della Polizia Municipale di Torino, Reparto Operativo Speciale e del Comando di zona, VI Circoscrizione Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera, stanno intervenendo dalle ore 19 di oggi, mercoledì 30 ottobre, in via Aosta 119 a Torino.

Intervento fatto per accertare un tentativo di occupazione abusiva di una casa (al muro di cinta è stata notata la presenza di una scala di legno), non di edilizia pubblica, che al momento non risulta agibile.

Sono presenti anche i Vigili del Fuoco e agenti della Polizia di Stato.