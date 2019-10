"Il nuovo Codice della Crisi d'impresa": confronto fra commercialisti, avvocati, magistrati e imprese

Commercialisti, avvocati, magistrati, e rappresentanti del mondo delle imprese e delle banche discuteranno insieme delle nuove norme per prevenire le crisi aziendali nel convegno "ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE: DAL MODELLO 231 AGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI SINO AL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA"

L'evento è in programma martedì 5 novembre, dalle ore 14:30 alle 19, al Centro Congressi Torino Incontra, in via Nino Costa 8, Sala Cavour.

L’Italia ha recentemente recepito la direttiva dell’ Unione Europea, volta a cercare di evitare rovinosi fallimenti aziendali, che impone fra l' altro a imprese ed enti di adottare efficaci modelli organizzativi di gestione e di controllo. Il convegno organizzato dall’ Ordine dei Commercialisti e dalla Fondazione Piero Piccatti, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, è un prezioso momento di confronto fra tutti gli attori interessati e rappresenta una prima concreta applicazione del principio di "fare rete" dopo il "Forum Aldo Milanese" di lunedì scorso al Lingotto di Torino in cui si è lanciato il "Patto di Torino" per uscire dalla crisi.

Il convego sarà anche l’ occasione per presentare la seconda e aggiornata edizione del libro “Modello organizzativo dlgs 231 e organismo di vigilanza”.