Multe ai monopattini, la maggioranza di Appendino contro la stretta dei Civich

Il M5S sul piede di guerra, per la stretta sui monopattini, contro l'assessore alla Municipale Roberto Finardi e il numero 1 dei Civich Emiliano Bezzon. Riunione di fuoco questo pomeriggio tra la maggioranza e la giunta Appendino, dove in apertura l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra ha spiegato il percorso che ha portato all'attivazione della sperimentazione su questi veicoli.

A finire sul tavolo degli imputati le multe di oltre mille euro elevate dai vigili urbani a chi, in questi ultimi giorni, è stato sorpreso a violare le regole alla guida di un monopattino elettrico. Tutto il M5S - dai "lealisti" della sindaca ai "dissidenti" - ha attaccato Bezzon e i suoi, che hanno fatto scattare la linea dura prima che venissero posizionati i cartelli. I grillini avrebbero voluto poi un periodo transitorio, in cui tutti avessero avuto modo di capire le regole.

Al secondo piano di Palazzo Civico quelli che sono passati davanti all'aula della riunione hanno sentito poi nitidamente le urla dei 5 stelle contro Bezzon. Il Ministero dovrà ora valutare se la circolare emessa negli scorsi giorni dalla Municipale per regolare il transito dei monopattini è in linea con la sperimentazione. Se così non fosse si annuncia un'altra riunione al fuoco contro il numero uno dei Civich.

"Con tutte le auto in sosta vietata che ci sono in giro - commenta la consigliera M5S Daniela Albano - pare strano accanirsi in questo modo contro chi sceglie la mobilità sostenibile".