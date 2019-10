Piazza San Carlo, la Luce d’Artista divide i torinesi: “Sembra un blackout, non esalta il Salotto di Torino”

Lo spettacolo, nonostante la grande attesa, ha deluso diverse persone giunte in piazza. In tanti infatti, forse anche a causa di qualche intoppo durante lo spegnimento delle luci (lo spegnimento è stato ripetuto due volte, intermezzato da alcuni secondi di luce). Il risultato? Tante perplessità e poco entusiasmo. “ Troppo buio. Sappiamo che è voluto, ma l’oscurità non esalta la bellezza del nostro Salotto ” spiega un pensionato insieme alla moglie. “ Ho provato a fare una foto, ma sembra un blackout qualunque ” è invece il parare di un giovane deluso.

Insomma, di sicuro l'opera "M i r a c o l a" non sembra aver scaldato all'unanimità i cuori dei torinesi. E' probabile che serva un po' di abitudine per accettare una piazza insolitamente buia. In ogni caso il gioco di luci si ripeterà solo in alcuni momenti e per alcuni minuti, con uno spettacolo all'ora dalle 21.15 all'1.15. Nelle prossime settimane sarà più chiaro se i torinesi avranno apprezzato o meno questa Luce d'Artista innovativa in piazza San Carlo.