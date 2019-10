Blitz in piazza Santa Giulia, i carabinieri arrestano cinque spacciatori

Quattro extracomunitari sono stati arrestati ieri notte in piazza Santa Giulia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri nella zona della movida. A un altro straniero è stata notificata la misura cautelare della custodia in carcere. Sei acquirenti sono invece stati segnalati alla Prefettura di Torino quali assuntori.

I militari dell'Arma hanno accertato che i pusher nascondevano la droga in un'aiuola e vicino ai bidoni della spazzatura. Sono state sequestrate molte dosi di stupefacente, tra marijuana, cocaina ed eroina, nascoste nei vari depositi della zona, per un quantitativo pari a 100 grammi complessivi.