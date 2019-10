Al via Artissima 2019, 20mila mq all'Oval tra desiderio e censura [VIDEO]

Le sezioni di Artissima 2019 sono sette. Quattro sono selezionate dal comitato delle gallerie della fiera: Main Section (97 gallerie, di cui 50 straniere, rappresentative del panorama artistico mondiale), New Entries (20 gallerie emergenti), Dialogue (progetti specifici in cui le opere di massimo due artisti vengono messe in stretta relazione tra loro), Art Spaces & Editions (Gallerie specializzate in multipli). Tre le sezioni curate da board internazionali di curatori: Present Future, Back to the Future, Disegni.

Novità dell'edizione 2019 "Hub Middle East", che intende offrire una ricognizione sulle gallerie, le istituzioni e gli artisti attivi in un'area geografica centrale per gli sviluppi della società contemporanea.

Durante i giorni della fiera la boutique torinese Jana ospiterà il progetto "Abstract Sex: We don't have any clothes, only equipment", vietata ai minori di 18 anni. La mostra vuole interrogarsi sulla rilevanza del desiderio nella ricerca artistica e culturale più recente, attraverso video, sculture, opere su tela o carta. "Grazie a coloro - ha commentato la sindaca Chiara Appendino - che credono in Torino come centro di arte contemporanea. Artissima è al centro di giorni che sono un patrimonio unico che abbiamo come città".