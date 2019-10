E-commerce e gestione del magazzino: 3 aspetti fondamentali per essere competitivi

In Italia sono ormai tantissime le aziende piccole e medie attive nell'e-commerce: quando si parla di commercio elettronico si pensa subito al sito web, ma in realtà il lavoro di tali imprese cela una struttura importante che va ben al di là dell'interfaccia telematica.

Affinché un'azienda possa operare al meglio, infatti, deve gestire tutto il lavoro relativo alla presenza online, dalla redazione dei contenuti alle varie attività di Web Marketing, deve curare i rapporti con i fornitori e soprattutto deve organizzare al meglio le consegne; in tale ottica, ovviamente, la gestione del magazzino è un'attività determinante.

La gestione del magazzino in un'azienda che commercia in rete

Come noto il magazzino è l'area in cui sono stoccate le merci che vengono commerciate e che vengono quindi affidate ai corrieri nel momento in cui si riceve un ordine, e la relativa gestione è assolutamente determinante nell'ottica dell'efficienza.

Nella gestione del magazzino anche il più piccolo dettaglio può rivelarsi determinante, anzi si può affermare che un magazzino davvero efficiente è quello in cui tutto, anche il più piccolo dettaglio, è curato con il massimo rigore.

Quali possono essere, dunque, i principali capisaldi da tenere in considerazione per gestire al meglio il magazzino massimizzando la competitività e l'efficienza dell'azienda? Eccone 3 che meritano una particolare attenzione.

1 - Far ricorso alla cosiddetta "Data Science"

L'analisi dei dati è un'attività destinata a rivelarsi fondamentale nei contesti più disparati, e anche nell'azienda commerciale che gestisce un magazzino può far la differenza.

In quest'ottica, analizzare dei dati può essere fondamentale anzitutto per avere in magazzino una quantità corretta di scorte.

Se le scorte sono troppo scarse vi è il rischio di non riuscire ad accontentare le richieste dei clienti, e ciò ha un duplice aspetto negativo: da un lato si riduce il business, dall'altro anche l'immagine dell'azienda può essere oltraggiata; se, al contrario, le scorte sono troppo ampie, si rendono necessari maggiori spazi all'interno del magazzino, nonché maggiori costi di stoccaggio, di conseguenza l'efficienza è destinata a risentirne.

Analizzando in modo oculato dei dati si può avere in magazzino una quantità di scorte sempre ottimale: in tale ottica sono senz'altro molto importanti le statistiche "storiche" sugli ordini ricevuti, ma sono altrettanto utili i dati riguardanti i possibili trend futuri, anzi sono soprattutto quest'ultimi a far la differenza.

2 - Scegliere scaffalature personalizzate e di qualità

Chi non è del settore potrebbe esser portato a credere che, dal punto di vista tecnico, tutti i magazzini siano uguali, ma in realtà non è assolutamente così.

Le caratteristiche degli scaffali, la loro conformazione e perfino la loro ubicazione sono tutti aspetti destinati a influire in modo decisivo sull'efficienza, ecco perché è importante non lasciare nulla al caso.

Sicuramente è fondamentale optare per degli scaffali personalizzati e magari Made in Italy: le aziende italiane operanti in questo settore sono tra le più gettonate d'Europa, si pensi ad esempio alle scaffalature industriali di Fami Srl, inoltre la collocazione di tali elementi all'interno del magazzino deve seguire scrupolosi criteri tecnici e logistici, tenendo in considerazione anche il numero di addetti che si prevede di impiegare.

3 - Utilizzare specifici software gestionali

Un'azienda che gestisce un magazzino e che vuol essere competitiva non può prescindere dall'utilizzo di un sistema informatizzato dedicato alla gestione del magazzino.

Software di questo tipo sono in grado di snellire in modo decisivo le varie procedure gestionali e assicurano un aggiornamento immediato per quel che riguarda le scorte di magazzino.

Nel momento in cui un prodotto viene acquistato e prelevato dal magazzino per essere spedito, infatti, esso viene automaticamente eliminato dalle scorte e, di conseguenza, anche il sito Internet viene aggiornato.

Sarebbe davvero un errore enorme, d'altronde, consentire a un cliente di acquistare un determinato prodotto online e doverlo poi avvisare del fatto che esso è momentaneamente indisponibile: nessun e-commerce professionale potrebbe permettersi qualcosa di simile, ecco perché l'utilizzo di un software di questo tipo mette al riparo da questo e da molti altri inconvenienti.