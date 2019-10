Fusione FCA e Gruppo Peugeot-Citroen, Appendino: "Tutelare investimenti e occupazione sul territorio"

Appendino vedrà nei prossimi giorni i vertici di FCA "per conoscere quali effetti avrà il progetto di fusione per i siti produttivi presenti in città e nell'area metropolitana del capoluogo piemontese e per assicurarsi che vengano tutelati gli investimenti, i livelli occupazionali e che si prosegua nella realizzazione di progetti innovativi e molto importanti per il sistema economico locale e nazionale, come quello che riguarda l'hub torinese della mobilità elettrica che ho avuto recentemente l'occasione di vedere di persona a Mirafiori insieme al premier Conte durante la sua visita nella nostra città, che ritengo fondamentali per garantire, nel presente e nel futuro del nascente gruppo FCA-PSA, un ruolo centrale agli stabilimenti cittadini e del torinese".