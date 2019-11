A Torino il BalùGreen sospeso domenica

La Giunta comunale di Torino ha sospeso per la giornata di domenica 3 novembre l'attività di libero scambio prevista all'ex magazzino delle pietre di Via Carcano.

Tutto normale, invece, per il mercatino in programma domani, sabato 2. Nei giorni scorsi il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri aveva chiesto spiegazioni a riguardo: “Negli scorsi anni – aveva dichiarato – il Barattolo, anche quando era ospitato allo Scalo Vanchiglia, veniva sospeso in occasione delle festività dei Santi e dei Defunti".

"Questo per consentire ai cittadini di poter accedere tranquillamente al Cimitero Monumentale il sabato e la domenica”, ha concluso Deri.