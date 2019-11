Due ricercati rintracciati dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio è riuscita ad individuare due stranieri irregolari sul territorio nazionale, nei confronti dei quali erano state emesse dalla locale Procura della Repubblica delle misure restrittive della libertà personale.

In particolare, si tratta di un 55enne di origini senegalesi, controllato all'interno del Parco Sempione; l’uomo, che annovera numerosi pregiudizi di polizia, deve scontare una pena residua di 4 mesi e 17 giorni di detenzione.

Nel secondo caso, gli agenti hanno rintracciato in via Leoncavallo, fra alcuni senzatetto, un algerino quarantenne, colpito da un ordine di carcerazione; l’uomo rimarrà in carcere per 11 mesi e 27 giorni.