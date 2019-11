Artissima, Julian Irlinger vince il Campari Art Prize

È Julian Irlinger (Erlangen, Germania, 1986), presentato dalla galleria Thomas Schulte di Berlino, il vincitore della terza edizione del Campari Art Prize, realizzato da Artissima in collaborazione con Campari Group e dedicato a un artista under 35 scelto tra quelli presenti nelle sette sezioni della fiera.

Il vincitore, selezionato per la forza comunicativa e la capacità narrativa del suo lavoro, sarà invitato a realizzare nel 2020 una mostra inedita prodotta da Galleria Campari nei propri spazi espositivi presso gli HQs di Campari a Sesto S. Giovanni, alle porte di Milano.

Siamo molto colpiti dal lavoro di Julian Irlinger che affonda le sue radici in ricerche d’archivio e oggetti trovati. Irlinger indaga storie legate al design in relazione al commercio, a ideologie e merci per porre domande puntuali sui sistemi di classificazione e di scambio. La presentazione alla galleria Thomas Schulte include frammenti di immagini scannerizzate di valute e una griglia sul pavimento composta da piccole case – concise riflessioni su come l’identità nazionale trova forma e si diffonde. Siamo curiosi di vedere a cosa porterà la collaborazione tra Julian e Campari.