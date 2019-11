Domani appuntamento con "Nichelino al cioccolato"

Domani, domenica 3 novembre, terza edizione per la manifestazione "Nichelino al Cioccolato".

Organizzata in collaborazione con Ascom e Carosello Eventi, l'iniziativa si svolgerà in via Torino. Gli stand saranno aperti dalle ore 9 alle 19: artigiani cioccolatieri delizieranno i passanti con degustazioni gratuite in compagnia di rinomati produttori del cioccolato, mentre dalle 16 alle 17 verranno distribuiti cioccolatini gratuiti a cura di Ascom Moncalieri con il contributo della Città di Nichelino.

Per tutta la durata dell'evento saranno aperti i negozi della via, con esposizione di mostra mercato e prodotti artigianali.