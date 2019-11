Derby della Mole, i bus delle squadre sono arrivati allo stadio: fischi e cori contro i bianconeri [VIDEO]

Sale la tensione per il Derby della Mole: a poco più di un’ora dalla stracittadina entrambi i pullman con le squadre sono arrivato allo Stadio Grande Torino.

Il primo bus, accolto dalle urla di incitamento dei tifosi granata, è stato quello dei padroni di casa. Il mezzo che trasportava i ragazzi di Mazzarri si è fatto vedere intorno alle 19.15: i tifosi, con il chiaro intento di caricare la squadra, hanno più volte intonato cori come “Torino siamo noi” e “Forza Toro alè”, anche se non sono mancati cori più aggressivi come “uccideteli”.

Una quindicina di minuti dopo è arrivato il pullman della Juve. Il mezzo non è passato da via Filadelfia, considerata troppo stretta e a rischio, visti gli episodi del passato, ma da corso Agnelli. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine. I bianconeri, con il solito bus zebrato, sono stati accolti da insulti e fischi, ma il cordone predisposto dalle forze dell’ordine ha evitato ogni problema di ordine pubblico.

Fuori dallo stadio, al momento, nessun episodio di violenza degno di nota. Sale però l’attesa per un derby della Mole che potrebbe riportare la Juve in testa alla classifica di Serie A e decidere il futuro di Walter Mazzarri.