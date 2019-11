Traffico in tilt sulla tangenziale di Torino, in particolare per chi, oggi pomeriggio, ha deciso di imboccare l'uscita di corso Regina Margherita. A causare i disagi è stato un incidente che ha coinvolto almeno quattro veicoli, fortunatamente senza causare feriti gravi.

Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste coinvolte: vigili del fuoco e polizia municipale sono al lavoro per liberare alcune persone rimaste incastrate e per ricostruire la dinamica dell'incidente.