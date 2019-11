Automotive. Fusione Fca-Psa, Chiamparino (Pd): “La direzione è quella giusta ma attenzione alle contraddizioni”

“La fusione FCA-PSA ha una rilevanza strategica per l’automotive, che resta un settore fondamentale per l’industria e l’occupazione del nostro Paese e del Piemonte”. Lo ha dichiarato il Sergio Chiamparino, intervenendo questo pomeriggio nell'aula dle Consiglio regionale.

“Sicuramente le potenzialità di questa operazione sono grandi, potrà dare un forte impulso alla riconversione e allo sviluppo del settore medesimo. Ciò detto, non possiamo non rilevare alcune possibili contraddizioni, a partire dalla governance del nuovo Gruppo, che a quel che si legge potrebbe far intravvedere una prevalenza di Peugeot rispetto al Lingotto. Senza voler fare dell’allarmismo, visto che il Presidente Cirio ha dichiarato che non ci saranno ricadute negative in termini occupazionali sugli stabilimenti piemontesi, credo che una questione di tale rilevanza meriti di venire discussa e approfondita in Consiglio regionale. Esattamente come abbiamo fatto nel recente passato a proposito dell’attuazione del precedente piano di investimenti di FCA”.

Il capo gruppo del Pd Domenico Ravetti ha poi presentato una richiesta di comunicazioni da parte del Presidente Cirio sulla fusione.