A Romano Canavese uno spettacolo per non dimenticare la Grande Guerra

Nel contesto delle celebrazioni del IV Novembre 2018, L’Amministrazione Comunale di Romano Canavese (TO), in occasione del centenario della fine della Grande Guerra, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e la collaborazione dell’ Associazione Artistico Culturale “Il Diamante” Sabato 9 Novembre alle ore 21.00 presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale ’ (Piazza Ruggia 1) andrà in scena la rappresentazione teatrale “Oltre il Reticolato – Voci e Stati d’Animo della Grande Guerra”, con il riconoscimento ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come manifestazione per le commemorazioni del centenario dell’evento bellico.

Lo spettacolo è frutto di una rielaborazione dello spettacolo Oltre Il Reticolato, ideato ed interpretato dal poliedrico attore/presentatore Davide Mindo e vedrà la partecipazione del noto cantautore Riccardo Bonsanto e del Coro CAI La Serra, ai quali sarà affidato il compito di eseguire non solo alcuni tra i canti più conosciuti della Grande Guerra ma anche alcuni brani della Seconda Guerra Mondiale, costituendo un suggestivo intermezzo musicale tra i diversi personaggi che si alterneranno sul palco.

I personaggi, grazie ad una accurata ricerca storica, ‘parleranno’ attraverso i documenti ufficiali e le memorie scritte da chi quei tragici giorni li ha vissuti sulla propria pelle.

Nello spettacolo vi saranno diversi momenti di coinvolgimento diretto del pubblico, come ad esempio nella scena dedicata alle lettere censurate durante la quale saranno gli spettatori stessi a leggere le parole scritte in trincea e mai recapitate perché ‘non conformi alle disposizioni’ e pertanto segretate per 80 anni negli archivi di stato.

Questo e molti altri espedienti, verranno impiegati per rendere lo spettacolo maggiormente interattivo ed unico nel suo genere.

A tratti ironico e tristemente drammatico al tempo stesso, viene rappresentato a 100 anni esatti dal rilascio da parte del Comando Supremo del Regio Esercito del Bollettino della Vittoria firmato Armando Diaz.

Indubbiamente un modo per non far cadere nell’oblio quelle pagine di storia del nostro paese dalle quali sono dipese molte conseguenze con le quali ci dobbiamo confrontare ancora oggi dopo un secolo di distanza

L’evento, proposto nel giorno della ricorrenza dei trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, vedrà il coinvolgimento della Pro Loco, del Gruppo Alpini e dei ragazzi della Scuola di Musica “Crescendo” di Romano che apriranno la serata cantando la Canzone del Piave.

Nel giorno della, viene proposta dunque una nuova versione dello spettacolo che viene portato in scena dal 2014 in tutto il nord Italia con l intento di non lasciar cadere nel dimenticatoio il sacrificio di quei ragazzi. L’ingresso è gratuito.