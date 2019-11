Al Gruppo Abele si parla di anziani e lasciti testamentari. L'appuntamento è domani, martedì 5 novembre, dalle ore 15.

Come fare un testamento? Che differenza c’è tra un testamento olografo e il testamento per atto di notaio? Cos’è un lascito testamentario? Quali sono i diritti degli eredi e quali i vantaggi fiscali? Il notaio Francesco Terrone risponderà a tutte le vostre domande e, con l’aiuto della psicologa Angela La Gioia, affronteremo il tema del fine vita in un’ottica di speranza e dono.

L’evento rientra nel ciclo di incontri a servizio della terza età e aperto a tutta la cittadinanza. A seguire aperitivo. Gli incontri sono gratuiti, è gradita la prenotazione al numero 011-3841017 al fine di offrire il miglior servizio possibile.