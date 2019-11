Riapre Fermata Bengasi al Teatro Dravelli di Moncalieri

Domenica 24 novembre al Teatro Dravelli di Moncalieri riparte la rassegna “Fermata Bengasi” organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con la Fondazione Dravelli.

Un ciclo di dieci spettacoli portati in scena da artisti rappresentativi di diverse e qualificate realtà indipendenti del Piemonte. Tra le novità di questa seconda edizione, oltre al patrocinio del Comune di Moncalieri, c’è l’orario di inizio degli spettacoli, che sarà sempre alle 19. “Abbiamo pensato” racconta Maurizio Bàbuin, direttore artistico di Santibriganti “di proporre un orario preserale, in modo da venire incontro agli impegni domenicali del pubblico”. Si comincia quindi con “Prede” della compagnia Doppletraum Teatro, spettacolo che affronta il tema dell’accoglienza, mettendo dei liceali di fronte agli stessi temi trattati da Eschilo nell’Atene di 2500 anni fa, e si chiuderà il 5 aprile 2020 con “Monologo di donna con salsiccia”, un “delirio tragicomico che parte dal nulla” scritto e interpretato da Giulia Cerruti della compagnia Crack24.

Gli altri spettacoli in programma sono, il 1° dicembre, “Samia Yusuf Omar”, riadattamento dal romanzo “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella, di Officina Per la Scena; il 15 dicembre “ON OFF” di e con Virginia Ruth Cerqua; il 19 gennaio “Striature” dell’associazione In Palcoscenico; il 1° febbraio “From Medea” della compagnia FramMenti; il 23 febbraio “Un posto per volare”, opera lieve per Tenco e Pavese, di Santibriganti Teatro, il 1° marzo “Ancora una e poi spengo” di e con Carla Carucci; il 22 marzo “Porcherie” di e con Luca Occelli e il 29 marzo “Clown Love Show” di Crab Teatro.

Quello del Teatro Dravelli è uno spazio storico, nato come circolo operaio negli anni ’50 e diventato punto di riferimento del teatro comico negli anni ’90. Al suo interno hanno fatto i primi passi personaggi come Luciana Littizzetto e Andrea Zalone. Nel corso degli anni si è trasformato, diventando qualificato spazio di accoglienza per richiedenti asilo, gestito dalla cooperativa Progetto Tenda, e da quattro anni, è anche la sede delle lezioni della Shakespeare School, la scuola annuale di perfezionamento per attori diretta da Jurji Ferrini e organizzata da Santibriganti.

Teatro Dravelli

Via Praciosa 11 – Moncalieri

Biglietti

Intero € 10 - Ridotto soci ARCI € 8

Inizio spettacoli ore 19

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo

Informazioni e prenotazioni

Santibriganti Teatro: 011-645740 (dal lun. a ven. 12.30/16.30) • organizzazione@santibriganti.it