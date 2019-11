Chieri-Rivarolo nel caos: non funziona il passaggio a livello e i treni vanno a passo d'uomo

No, non è cominciata assolutamente bene questa settimana per i pendolari che, in auto o in treno, stamattina si sono trovati a dover attraversare Trofarello.

Per un guasto tecnico, infatti, sono rimaste alzate le sbarre del passaggio a livello che si trova in via Torino. Una situazione che limita fortemente le garanzie di sicurezza e che dunque impone ai convogli in transito di procedere non alla normale velocità, ma a passo d'uomo.



La conseguenza più immediata, lungo la tratta che collega Chieri a Rivarolo Canavese, è stata una raffica di ritardi (a sfiorare l'ora) o addirittura di cancellazioni di corse. L'intervento dei tecnici è in corso per ripristinare il corretto funzionamento del passaggio a livello e, dunque, dei collegamenti ferroviari.