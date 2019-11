Cavallerizza Reale, il Mibact vuole vederci chiaro e interroga Appendino: "Ci dica cosa ne vuole fare"

Il Mibac vuole vederci chiaro su come l’Amministrazione Appendino intende usare i 5 milioni di euro che è pronto a mettere in campo per il recupero della Cavallerizza Reale. Per questo oggi a Torino è arrivato il braccio destro del Ministro alla Cultura Dario Franceschini, il Segretario Generale Salvo Nastasi.

Nastasi intorno all’ora di pranzo ha preso parte ad una riunione in Prefettura sul futuro del complesso di via Verdi, insieme alla Sovrintendente Luisa Papotti e all’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria. Proprio Iaria la scorsa settimana aveva spiegato come una prima tranche da un milione e 800 mila euro sarebbe stata utilizzata per la messa in sicurezza della Corte delle Guardie e per demolire le superfici all’interno del Maneggio Alfieriano. Parti della Cavallerizza che per il M5S devono essere destinate ad un uso civico, non privatizzato.