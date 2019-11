Pubblicato il bando per il Villino Caprifoglio: spazio alla cultura con aperture serali

Avrà una nuova vita il Villino Caprifoglio di piazzale Duca d'Aosta, all'ingresso del Valentino: a due anni dalla chiusura, la Circoscrizione 8 ha pubblicato a inizio settimana il nuovo bando per la concessione dell'immobile, rivolto a tutte le associazioni con progettualità culturali e aggregative.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 dicembre.

Saranno valutate in particolare le ricadute sociali delle proposte, la capacità di integrazione con il resto delle attività nel parco e i limitrofi territori di San Salvario e della collina, il coinvolgimento delle realtà associative del territorio e la promozione della cultura del libro (salvaguardando, così, la natura originaria del Villino, che ospitava laboratori di lettura per bambini). Infine, l'ultimo requisito riguarda l'apertura serale a scopo ricreativo, utile anche come presidio stabile per scongiurare eventuali fenomeni di delinquenza.

Chi parteciperà al bando, dovrà allegare alla richiesta un programma di massima relativo agli interventi di miglioria e ristrutturazione dello stabile, con costi e relativo cronoprogramma. Tra i lavori da effettuare, l'eliminazione delle barriere architettoniche con l'accesso al primo piano mediante rampo o montascale.

E' prevista inoltre dal bando la possibilità di promuovere attività commerciali accessorie e funzionali al progetto, ad esempio delle raccolte fondi. La concessione, con un canone annuo di 5.200 euro, è di quattro anni.