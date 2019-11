Fabbriche aperte, aderisce anche Envi Park

Venerdì 8 novembre anche l’Environment Park di Torino di Via Livorno 60 aderirà a Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa nata per far conoscere alla cittadinanza i luoghi produttivi del Piemonte.

Il Parco scientifico e tecnologico torinese, specializzato nel Clean Tech ha un’area di oltre 30 mila metri quadrati all’interno dei quali ospita 70 aziende e offre spazi e tecnologie, contatti, partnership e servizi mirati all’innovazione e sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale.

Si tratta di uno dei pochi esempi europei di insediamento urbano alimentato per la quasi totalità da energie rinnovabili prodotte in loco e funge da test site a varie soluzioni tecnologiche innovative.

In quest’ottica, il tour presso Environment Park, che coinvolgerà anche alcuni studenti del Politecnico di Torino in concomitanza con il Festival della Tecnologia, si concentrerà su due macro temi su cui il Parco è particolarmente impegnato: gli impianti di energie rinnovabili e le soluzioni clean tech e la bioedilizia.

Per maggiori informazioni https://piemontefabbricheaperte.it/registrazioni/azienda/environment-park