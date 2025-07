Ad Usseglio si va con la "Corriera della Toma"

Dopo le edizioni record degli anni scorsi, nei due fine settimana centrali del mese di luglio torna una delle manifestazioni più attese dell’estate piemontese, la Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio, giunta alla ventinovesima edizione, un evento nazionale che tutela e omaggia le tradizioni, abbracciando al contempo la modernità e soprattutto i visitatori che intendono scoprire l’alta Valle di Viù. Come sempre, la Città metropolitana di Torino patrocina l’evento e, come avviene ormai da alcuni anni, lo sostiene nell’ambito del PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Nelle domeniche 13 e 20 luglio torna infatti la Corriera della Toma , un servizio di bus navetta gratuito, in partenza da Torino Porta Susa alle 8 , con ritorno da Usseglio alle 17. L’obiettivo della Corriera della Toma è di favorire gli spostamenti di gruppo, limitando il traffico dei mezzi privati e consentendo la partecipazione agli eventi anche a fasce di pubblico che non usano l’automobile. Per informazioni e prenotazioni occorre chiamare il numero telefonico 0123-738174 , attivo solo il sabato e la domenica.

La Mostra tutela un prodotto noto ormai anche all’estero e rende omaggio al duro lavoro dei pastori e dei margari, che proseguono la tradizione della transumanza e dell’alpeggio in quota con il bestiame bovino. Nella Mostra della Toma di Lanzo viaggiano a braccetto la zootecnia e la vera e propria arte della caseificazione tradizionale, il turismo sostenibile, la biodiversità e il futuro economico e sociale della Valle di Viù. Ai torinesi, ma non solo, la mostra offre l’occasione per sfuggire alla calura estiva, rifugiandosi al fresco in paesaggi tutti da scoprire, con numerose attività interessanti: dalle degustazioni ai laboratori, dagli incontri con chi ancora oggi vive la montagna con passione e dedizione all’esposizione di animali.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 è in programma venerdì 11 luglio alle 17 e, a seguire, il pubblico potrà visitare gli stand e gustare le proposte gastronomiche sino alle 24. Sabato 12, domenica 13 e sabato 19 luglio l’orario di apertura della mostra sarà dalle 9 alle 24 , mentre domenica 20 luglio la manifestazione chiuderà i battenti alle 19 . Negli stand commerciali i visitatori potranno incontrare espositori provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali con prodotti agroalimentari che si fregiano del titolo di Presìdi Slow Food: la Toma di Lanzo e altri formaggi d’alpeggio, i salumi come il Salame di Turgia, le conserve e i dolci tipici locali, il miele di montagna e i prodotti dell’artigianato locale. Degustazioni guidate e showcooking saranno condotti da esperti, chef e produttori e sarà possibile assaggiare i migliori formaggi piemontesi, scoprendo abbinamenti sorprendenti con vini, birre artigianali e prodotti del territorio. L’alpeggio didattico riproporrà un'esperienza educativa per tutta la famiglia, con lavorazioni artigianali, giochi e attività per i più piccoli. I workshop, gli incontri e i laboratori approfondiranno temi come l’agricoltura sostenibile e la biodiversità. Talk, laboratori creativi, mostre fotografiche e concorsi artistici valorizzeranno la cultura del territorio. Non mancheranno lo street food e il percorso del gusto per i più golosi, con un'area dedicata al cibo da strada di qualità, senza dimenticare i piatti della tradizione valligiana e le creazioni culinarie preparate con i migliori ingredienti alpini. La 22 ª edizione della Mostra bovina, caprina e ovina di razze alpine si terrà sabato 19 e domenica 20 luglio , offrendo l’occasione per incontrare gli allevatori, conoscere da vicino le razze autoctone e capire come dalla cura del benessere e dell’alimentazione degli animali scaturisca una produzione casearia d’eccellenza. Il programma degli intrattenimenti musicali, dei concerti e delle animazioni per bambini comprende la serata Disco Energia di venerdì 11 luglio , il concerto della Speruma ‘n Band sabato 12 , il Duo Freesound domenica 13 e il Bistrò Dalfin sabato 19 . Si potrà visitare il Museo civico alpino Arnaldo Tazzetti, che è allestito nell’antico complesso parrocchiale di Usseglio ed è sede capofila del Museo Diffuso Valle di Viù, che comprende a Lemie l’ex Confraternita nei pressi della chiesa di San Michele e a Viù il Museo di Arte Sacra, collocato nel complesso della parrocchia di San Martino. Quest’anno la mostra allestita al Museo Tazzetti da giugno a settembre è dedicata alle erbe, agli erbolari e agli erbari.

Per saperne di più il sito Internet da consultare è www.sagradellatoma.it