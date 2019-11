Sul sito della Procavour l’e-book per ripercorrere 40 anni di Tuttomele

Per i 40 anni di TUTTOMELE, la Procavour pubblicherà sul proprio sito www.cavour.info un

e-book dove ci saranno elencate tutte le iniziative avvenute dal 1980 ad oggi.

In particolare:

L’elenco dei Fondatori, dei Direttivi della ProLoco che si sono succeduti e degli oltre 300 collaboratori.

L’elenco di tutte le iniziative strettamente legate alla frutticultura: Mostre, Convegni, Pubblicazioni, Corsi tecnici, percorso di Potatura, elenco delle aziende che vendono frutta, strada delle mele e comuni del Cifop.

L’elenco delle iniziative gastronomiche: dal Galà della mela alla Settimana Gastronomica della mela, ai concorsi di cucina e pasticceria, agli show cooking ecc.

L’elenco dei concerti e recital di grandi artisti, delle orchestre di liscio, degli spettacoli teatrali, delle Bande musicali, delle Orchestre e delle iniziative varie, dalla sfilate di moda ai talk show con personaggi illustri.

L’elenco delle iniziative sportive, dalla 24 ore di pattinaggio, alle gare di Tiro a volo, pallamano, calcio,

Le Mostre di Pittura, fotografiche, le presentazioni di libri.

Le Nazioni, Regioni e città ospiti di Tuttomele.

Un impressionante percorso di iniziative che ha caratterizzato questa manifestazione dal 1980 al oggi.

La pubblicazione sarà on line in occasione della inaugurazione della 40^ edizione, Sabato 9 novembre 2019. E’ stata curata dalla Comunicazione della Procavour in collaborazione con la Segreteria e con la grafica di Marika Susinni.

TUTTOMELE 40 anni di storia. Dal 9 novembre su: www.cavour.info

Info: procavour@cavour.info Tel. 012168194