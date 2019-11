Estorsione alla sindaca Appendino, l'ex portavoce si difende: "Chiara per me è come una sorella minore"

"Non ho mai minacciato Chiara, che per me è come una sorella minore, voglio bene a lei e alla sua famiglia". Lo ha detto l'ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, dopo che nel pomeriggio è stato interrogato per circa sette ore dai pubblici ministeri Gianfranco Colace ed Enrica Gabetta, che lo accusano di peculato (in merito a una consulenza al Salone del Libro del 2017), corruzione, millantato credito e, soprattutto, estorsione ai danni della prima cittadina.