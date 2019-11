Morto a Torino l'avvocato Pierfranco Bertolino

È morto stamattina all'ospedale Mauriziano di Torino l'avvocato Pierfranco Bertolino, da mesi ricoverato per una malattia incurabile.

Il legale, fra le altre cose, era stato avvocato di parte civile nei processi Tav e primo difensore di Gabriele Defilippi, autore dell'omicidio di Gloria Rosboch.

Da alcuni mesi Bertolino era coinvolto in due indagini: la prima per un giro di presunti favori all'interno della Procura di Torino, la seconda per aver confidato ad alcuni suoi clienti delle notizie riservate relative a un'inchiesta sulla 'ndrangheta.