A Torino La Beauty Marketing Night si avvicina

I professionisti di Degital e Madness Experience saranno presenti alla serata, dove tra un aperitivo e uno stuzzichino vi formeranno su alcuni punti fondamentali del web marketing, in particolare per quanto riguarda il settore bellezza, e le aziende di medio piccole dimensioni, come un centro estetico ad esempio.

La prima cosa da domandarsi prima di intraprendere una campagna marketing è: Conosco il mio pubblico?

Conoscere il proprio pubblico significa sapere quali sono i loro sogni e le loro paure, e soprattutto sapere cosa può risolvere i loro problemi. Spesso però le aziende non conoscono queste cose, muovendosi nel mondo dei social un po' “a sentimento”.

COME CONOSCERE IL PROPRIO PUBBLICO

Come si conosce qualcuno nella vita reale: parlandoci. Ad esempio potreste chiedere a qualcuno che ha acquistato un vostro prodotto di bellezza come si è trovato, che problemi gli ha risolto, come lo migliorerebbe. Queste cose sono nella norma nella vita reale, perché non farlo anche online?

Cominciate a pensare ai vostri follower non come un numero, ma come persone reali, con bisogni reali.

Un altro trucchetto è... far fare il lavoro agli altri.

Perché non chiedere ai vostri clienti/follower di postare foto mentre utilizzano i vostri prodotti, magari indicendo una challenge?

Queste cose sono utilissime per svariati motivi. Primo fra tutti la valutazione dell'engagement. In quante persone hanno risposto? Quali contenuti hanno avuto l'engagement più alto? Come descrivono i tuoi prodotti quelli che li hanno comprati?

Nulla nel mondo dei social media è più importante della testimonianza diretta di un cliente verso un altro cliente. Come d'altronde succede nel mondo reale, è il famoso passaparola. Soltanto che sul web questo passaparola ha potenzialità di raggiungere ipoteticamente tutto il mondo.

È uno strumento che è bene saper conoscere a fondo, non trovate?

Se volete saperne di più su web e marketing, con un occhio particolare rivolto al settore della bellezza, vi aspettiamo domenica 10 novembre allo One Apple Concept bar!

Per info e accrediti:

Nicoletta 328 1639170

Desiree 380 5959473