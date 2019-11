A “Natale è Reale”, la favola prende vita: mercatini coperti e riscaldati, le eccellenze artigiane del territorio, la casa di Babbo Natale e il Bosco Incantato, la mostra internazionale dei presepi dal piemonte a malta, la visita alla maestosa Palazzina di Caccia, la scuderia storica con le simpatiche renne, l'Ufficio postale degli Elfi, il buon cibo del XSMAS Street Food al coperto, serate a tema con animazione musicale e comica, il Villaggio degli Elfi e tantissimi laboratori creativi, 2 Notti Bianche, Wedding in Christmas Expo e ancora... iniziative, attrazioni, sorprese e tanta solidarietà.

Entra nella fantascienza e prova la spada di luce alla Notte Bianca di “Natale è Reale”

Che tu abbia otto anni o novecento, il tuo sogno potrebbe divenire realtà..Il 30 novembre sarà ospite di Natale è Reale ’Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata CSEN e CONI: Phoenix Saber Asd presenterà questa nuova disciplina sportiva legata alla scherma e al mito di Star Wars. Durante la giornata si potrà provare la celebre Spada di luce e sveleranno i segreti di quest’arte narrata da George Lucas, coreografati ed usati nei film della saga di Guerre Stellari. Nel corso della Notte Bianca, alle ore 19 – 21 – 23, i Mastri di Spada laser in costume saranno protagonisti di performance suggestive all’aperto dinanzi alla Palazzina di Caccia, creando degli effetti scenografici unici, che tanto affascinano i bambini. Il tuo sogno diventa realtà. Ti aspettiamo www.natalereale.it

Partecipa al Contest Cosplay “Natale è Reale” il 1 dicembre! Il tuo sarà il miglior costume in tema natalizio?

Sarà bellissimo vedere sfilare Cosplayers professionisti e il pubblico di adulti e piccini con costumi spettacolari ispirati al Natale e a personaggi di fantasia. Il 1 dicembre per la gioia di tutti i meravigliosi personaggi potranno incontrare i loro beniamini che durante il workshop spiegheranno i trucchi per un vero travestimento e trucco. Chi vorrà partecipare alla gara, organizzata da C’era una volta Cosplay Team nelle categorie Miglior Cosplay, Miglior Cosplay Natalizio e Miglior Cosplay (kids), dovrà visionare il regolamento e potrà iscriversi mandando una e mail: ceraunavoltacosplayteam@gmail.com, oppure il 1 dicembre direttamente in manifestazione entro le ore 13.30. La gara con sfilata in costume avverrà alle ore 14.15 nel salone degli spettacoli con capienza limitata, mentre la premiazione avverrà all’interno del Villaggio degli Elfi, per cui sarà necessario acquistare il biglietto relativo sul sito di Natale è Reale. E tu chi aspetti? Partecipa per diventare uno dei personaggi della magica favola www.natalereale.it

XSMAS Street Food al coperto solo a “Natale è Reale”. Il gusto della Festa

Desiderate un Vegetarian Roll ,Polenta , Cuopo Pesce , Burger con fassona piemontese, Crepes con Nutella , varietà di Piadine, un Mix fritto carne e tante altre sfiziosità da stuzzicare mentre visitate Natale è Reale con amici e parenti? Oppure preferite gustarvi un buon menù piemontese a tavola? Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale Boccadillo, che prepareranno piatti gustosi da fast food per la gioia di grandi e piccini , oltre a originali Menù pranzi e cene di auguri e serate speciali con intrattenimento comico e musicale. E se volete rendere speciale il Compleanno del vostro piccolo elfo , per voi organizzeranno una festa indimenticabile. Chi aspetti ? Prenota se vuoi il tuo a tavola ! Tutte le info su www.natalereale.it

I love beer: degustazione di 8 birre artigianali e tanto divertimento!

Il 6 dicembre alle ore 19.30. Un’occasione unica per chi ama la birra dal gusto genuino, per chi sta cercando l’abito per la sua cerimonia e per chi vorrà divertirsi con amici. Tutto questo il 6 dicembre presso Xsmas Street Food al coperto è possibile a “Natale è Reale”. Cosa succederà ? Potrete essere i protagonisti di una degustazione sensoriale gastronomica ben otto tipologie di Birre artigianali Penna Nera accompagnate da piatti gourmet, assisterete al Defilé di meravigliosi abiti Cerimonia e ai sorprendenti e simpaticissimi sketch del duo comico Compagnie TeatrAli. Le sorprese non finiscono. Per chi parteciperà alla serata anche un omaggio.

Costo cad 30 euro + 6 euro comprensivo di ingresso alla manifestazione Natale è Reale ( mercatino coperto, Mostra dei Presepi , Scuderie delle renne, Ufficio postale degli elfi, Villaggio degli elfi e Casa di Babbo Natale ) . Wedding in Chritsmas e la tua favola, stanno per iniziare. Chi aspetti? info e prenotazioni mail info@natalereale.it WWW.NATALEREALE.IT

“Wedding in Christmas” special guest a “Natale è Reale”. Idee per rendere una festa o cerimonia speciale?

A Natale è Reale anche l’Area Expo Wedding in Christmas dove ogni servizio per organizzare il matrimonio compleanni di 18 anni, battesimi, cresime, comunioni può trasformarsi anche in una bellissima idea regalo natalizia. Avete mai pensato di regalare un viaggio, un articolo per la casa un servizio fotografico, accessori fashion, oggetto floreale servizio di animazione a sorpresa per una festa ? Questi sono solo alcuni dei nostri suggerimenti ma per scoprirli tutti non vi resta che visitare Natale è Reale e Wedding in Christmas. Due grandi manifestazioni nell’unica meravigliosa Palazzina di caccia Ti aspettiamo www.natalereale.it