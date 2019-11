La culla di Cabiria diventa Città del Cinema 2020: a Torino "un film lungo un anno"

Un doppio ventennale per incoronare (nuovamente) la città della Mole come capitale e "madre" indiscussa del cinema italiano. "Torino Città del Cinema 2020" sarà il titolo di un film lungo un intero anno, che punta i riflettori sul compleanno del Museo Nazionale del Cinema (trasferito il 20 luglio 2000 nella sede di via Montebello) e di Film Commission Piemonte, nata con lo scopo di promuovere il territorio come location cinematografica.

A inaugurare il programma di eventi, il 21 novembre, il taglio del nastro di un'installazione dedicata in piazza Castello, mentre la sera il Teatro Regio ospiterà il concerto "Prendete posto, inizia il film", con l'orchestra diretta dal Maestro Alessandro Molinari, che anticiperà la 37^ edizione del Torino Film Festival.



L'obiettivo della manifestazioni - che vedono con Museo del Cinema e Film Commissionp la partecipazione di Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino, MIBACT - è creare delle vere e proprio "contaminazioni cinematografiche" in tutti gli ambienti artistici, sviluppandosi luogo diversi assi tematici, tra cui multimedialità e tecnologia.

Tra le novità che fioriranno in città da gennaio, l'allestimento di supporti a forte impatto visivo e iconografico in venti luoghi simbolo per la settima arte torinese, a portata di mano per tutti i passanti attraverso mappe cartacee e digitali.



Il clou degli eventi sarà in estate, in occasione della Festa di San Giovanni, con aperture notturne di cinema e musei, animazioni e tanto altro ancora. Durante tutto l'anno sono in programma anteprime nazionali, installazioni multimediali realizzate da artisti internazionali, masterclass nell'Aula del Tempio della Mole, intrattenimento per bambini e ragazzi e, nel mese di luglio, la "Notte bianca del cinema", con grandi ospiti d'eccezione.