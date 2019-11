Regione e Ipla: 120 persone all'evento di formazione in ambito forestale

Si è svolto oggi, presso la sede dell'istitiuto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA SpA) di Torino un "Cantiere forestale dimostrativo" finalizzato a valorizzare il ruolo dell'operatore forestale professionale nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, con l’obiettivo di divulgare agli operatori del settore gli esiti del progetto Interreg InForma Plus www.informaplus.eu.

All'evento hanno partecipato circa 120 persone, tra questi circa 40 imprese forestali, una trentina di studenti della facoltà di agraria di Torino, una decina di studenti di istituti tecnici superiori della Regione Piemonte, liberi professionisti e amministratori, nonché professori universitari e funzionari di regioni e province italiane e francesi, come Liguria e Valle d'Aosta.

Il cantiere, promosso dal Settore Foreste della Regione Piemonte e realizzato dall'IPLA S.p.A. con il contributo degli Istruttori forestali regionali, ha visto all'opera contemporaneamente 6 diverse postazioni che sono state visitate dai 6 gruppi nei quali i partecipanti sono stati suddivisi. Le postazioni hanno riguardato:

2. Parallelogramma delle forze: come riconoscere e misurare le forze nei lavori forestali, come gestirle con attrezzatura adeguata.

4. Sezionatura del legname in tensione: i tagli da conoscere per evitare rischi.

6. Tecniche di abbattimento sia in situazioni ordinarie che difficoltose.

L'iniziativa - che pone il Piemonte come un esempio a livello nazionale - che ha riscosso grande successo tra i partecipanti, ha dimostrato una volta di più quanto sia importante la formazione per chi opera in bosco, per ottimizzare il lavoro con l'utilizzo delle migliori tecniche e delle innovazioni tecnologiche, nonché per ridurre al minimo i rischi connessi al lavoro.