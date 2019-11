Amianto alla Pirelli di Settimo Torinese: una condanna e sette assoluzioni

Una condanna a un anno e sette assoluzioni. Si è concluso cosí stamattina il processo per le morti da esposizione all'amianto allo stabilimento Pirelli di Settimo Torinese.

Luigi Penna, 91 anni, direttore in carica dal '70 all''85, è stato condannato a un anno per l'omicidio colposo di un operaio, dopo che il pubblico ministero Vincenzo Pacileo aveva chiesto condanne dai 2 ai 3 anni per gli otto ex manager, sette dei quali assolti "perchè il fatto non costituisce reato" e per avvenuta prescrizione.

Nel corso degli anni il pm ha raccolto 23 casi di decesso conseguenti a tumori ai polmoni, alla vescica, linfomi e mesoteliomi e 15 casi di lesioni, causati dalla prolungata esposizione all'amianto durante le lavorazioni degli pneumatici, tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Novanta.