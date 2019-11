Custodisce in camera da letto oltre 50 chilogrammi di fuochi d’artificio: denunciato ventenne

Un’improvvisata quanto pericolosa “santabarbara”, quella rinvenuta dalla Guardia di finanza di Torino in un’abitazione nei pressi di Beinasco, comune della prima cintura torinese. Venerdì scorso i Finanzieri del Gruppo Orbassano hanno bussato alla porta di un ventenne residente in zona e già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno scoperto come il giovane custodiva, probabilmente non conscio delle conseguenze che ne potevano derivare, numerosi scatoloni contenenti fuochi d’artificio di vario genere. Il tutto era accatastato in modo improvvisato nella sua camera da letto, come un normalissimo arredo.

Oltre 50 i chilogrammi di artifici pirotecnici rinvenuti; materiale esplodente stoccato ovviamente senza alcuna autorizzazione e trasgredendo tutte le minime norme di sicurezza. Facilmente immaginabili le conseguenze nel caso di deflagrazione del “deposito improvvisato” allestito dal giovane; effetti potenzialmente micidiali non solo per il ragazzo e i suoi familiari con cui conviveva nell’appartamento, ma probabilmente anche per tutti gli occupanti della palazzina condominiale densamente abitata.