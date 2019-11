Un incendio divampato attorno alle 4 di questa mattina a Valperga ha distrutto il bar della stazione Gtt della Canavesana.

A dare l'allarme un automobilista di passaggio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere il rogo assieme ai carabinieri di Cuorgné. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'accaduto.