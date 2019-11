Ruba in un supermercato dicendo di averlo fatto per l'anziana madre, ma era un pregiudicato: arrestato a Moncalieri

Quando è stato scoperto, ha detto di averlo fatto per aiutare l'anziana madre povera. Peccato che non avesse cercato di rubare pane, cibo o cose da mangiare, ma prodotti costosi, staccando l'antitaccheggio.

I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato nel centro commerciale "Porte di Moncalieri" un uomo che si è poi scoperto essere un pregiudicato, con precedenti a carico. Quando i commessi lo hanno smascherato, perché aveva suonato l'allarme dell'antitaccheggio, lui per difendersi aveva detto di voler fare la spesa senza pagare perché non aveva un euro e aveva bisogno di portare qualcosa a casa per sè e la mamma. Ma la verità è venuto presto a galla, assieme alle targette antifurto che aveva staccato, sperando di farla franca.

Bloccato prima dalla sorveglianza e poi dai carabinieri, l'uomo è stato poi arrestato per furto aggravato.