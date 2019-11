C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Valle di Susa

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Juliet, Naked

Nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese. Oggi al cinema Magnetto (via Avigliana 17) alle ore 18.30 e alle ore 21.15 proiezione del film “Juliet, Naked”.

OULX

Conferenze e convegni

Cittadinanza ambientale

Nell'ambito di “Oulx: cittadella delle culture”, alle ore 20:30 nella sala consigliare (piazza Garambois 1) "Cittadinanza ambientale: costruiamo percorsi contro il cambiamento climatico".





SABATO 16 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Teatro e cinema

AAA cercasi disperati a tempo indeterminato (astenersi perditempo)

Alle ore 21 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) il CEPIM - Torino (Centro Persone Down) presenta la sua compagnia teatrale Artònauti che mette in scena lo spettacolo "AAA cercasi disperati a tempo indeterminato (astenersi perditempo)". Con il patrocinio dei Comuni di Avigliana e Buttigliera Alta. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Svoltadonna Onlus. Prenotazioni: cepim@cepimtorino.191.it - tel. 0113090158.

BUSSOLENO

Musica e spettacolo

Sakiflò

L'Associazione "Balla coi Lupi" organizza per le ore 21:30 una serata di balli occitani con i Sakiflò (Luca Dutto: organetto diatonico - Marianna Giraudo: flauto traverso - Marco Goletto: chitarra acustica - Margherita Luchese: sassofono contralto) al salone polivalente (via Walter Fontan 103). Ingresso € 6,00.

CONDOVE

Tempo libero

Giornate di prevenzione dell’ictus

Tornano le Giornate di prevenzione dell’ictus cerebrale, un’iniziativa organizzata dai Comuni in collaborazione con A.L.I.Ce. Piemonte, l’ASL TO3 e la Fondazione Magnetto. Oggi al Palazzetto dello Sport.

OULX

Attività per bambini e famiglie

Letture per bambini

In occasione della settimana nazionale "Nati per leggere" e della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dalle 11 alle 12 la Biblioteca Civica (piazza Garambois 2) propone letture per bambini.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 novembre: tel. 0122832369 - iat@comune.oulx.to.it.





DOMENICA 17 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Tea-Time concerto: omaggio a Ludwig van Beethoven

XIX edizione della rassegna musicale “Tea-Time concerto” realizzata dall’associazione “Sandro Fuga” e dall’omonimo Civico Istituto Musicale, con il contributo della Regione Piemonte Fondazione Live Piemonte dal Vivo, della Fondazione CRT e del Comune di Avigliana. Oggi alle 17 all'auditorium “D. Bertotto” (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) il violinista Renato Donà e il pianista Giacomo Fuga propongono un omaggio a Ludwig van Beethoven. Ingresso 5 euro.