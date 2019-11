Domenica alla Cappella dei Mercanti un trio jazz per approdare su un'isola sicura

alle 17 appuntamento in Cappella dei Mercanti per Piano in Primo Piano Festival. Questa settimana cambio del genere musicale: tocca al trio Jazz con pianoforte.



Ospiti il DSC Trio con Ernesto Noce, al pianoforte Stefano Ferrero al contrabbasso e Luca Faggiani alla batteria e faranno ascoltare "The Island" un approdo per il DSC Trio. Approdo sicuro, luogo con vegetazione e animali, luogo rifugio dove si fondono e si incontrano gli elementi della natura, terra, mare, cielo, così come il nostro trio si fonde nella musica. Sulle isole tornano e nidificano le tartarughe, nei paesi tropicali ci sono isole disabitate divenute santuari per la riproduzione di uccelli; a seconda del posizionamento geografico e della forza degli elementi stessi della natura possono nascere diverse espressioni.

Isole rigogliose e colorate oppure isole desertiche, isole misteriose, isole introvabili non tracciate su nessuna carta, cosi sono i brani musicali dove approdiamo insieme in un miscuglio di vite e culture diverse.

Tutto questo è THE ISLAND.