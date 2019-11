Un calendario senza fine: il Torino Fringe Festival adesso dura tutto l'lanno

Il Torino Fringe Festival dura tutto l’anno. Era stato lanciato durante l’edizione 2019 il progetto “Fringe in rete” che ora si concretizza in una serie di spettacoli.

Seguendo ciò che già avviene in festival analoghi come quello di Edimburgo, l’iniziativa con questo progetto ha fortificato nel 2019 la sua missione di essere una vetrina di teatro off, dove gli operatori possono vedere spettacoli e produzioni da inserire poi nei cartelloni. Così è avvenuto nel mese di maggio 2019 durante il festival: ora, i vari spettacoli selezionati sono pronti a essere proposti sui palchi di mezza Italia, raggruppati dentro contenitore di “Fringe in rete”.

«Siamo felici del concretizzarsi di questo progetto che crea una relazione virtuosa tra operatori e artisti» dicono i direttori artistici Cecilia Bozzolini, Lia Tomatis, Pierpaolo Congiu, Michele Guaraldo, Luciano Faia, Valentina Volpatto, Costanza Frola. Se da una parte c’è il Torino Fringe Festival, dall’altra i partner della rete sono: Fondazione Piemonte Live, Teatro Stabile Di Torino, Ert Friuli Venezia Giulia, Nuovo Teatro Delle Commedie, Pim Off Milano, Teatro Delle Selve, Teatro Nuovo Melograno, Compagni Di Viaggio – Teatri Di Fiano E Lanzo, Mulino Ad Arte - Live Show (Teatri di Cumiana e Orbassano), Palco Off (Milano e Catania), Armunia Teatro – Festival Inequilibrio, Strabismi Festival, Teatro Concordia, Fare Critica Festival, Festival Asti Teatro, Fucina Culturale Machiavelli, Cooperativa Teatrale Prometeo, Teatro della Tosse.

Si parte venerdì 15 novembre alle 21 al Teatro Concordia di Venaria Reale che ha inserito nella sua programmazione ben due spettacoli del Torino Fringe Festival. Il primo è “Io, me e Lupin”, prodotto da Fondazione Tpe e Onda Larsen Teatro (biglietti a 13 euro, in vendita su www.vivaticket.it). Lo spettacolo, per la regia di Lia Tomatis con in scena Riccardo De Leo, Luciano Faia, Gianluca Guastella e Valeria Tardivo, strizza l’occhio a un pubblico giovane e a tutti gli appassionati di Lupin. Ma non solo, visto che la commedia fa ridere ma affonda anche un po’ il coltello nella nostra società, svelandone le falle e le contraddizioni. L’altro spettacolo in scena al Concordia è invece firmato da Paolo Faroni ed è “Un’ora di niente”, un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni e di come tutti questi conflitti trovino nell’amore il loro campo di battaglia (18 gennaio, sempre alle 21).

Tra le compagnie torinesi, si segnala Crab che sarà a Lanzo il 13 dicembre con “Caro Goldoni”, una summa dell’opera goldoniana, una storia nuova raccontata con scene delle sue commedie più belle.

Qui gli spettacoli del cartellone “Fringe in rete”:

15 NOVEMBRE 2019 - IO ME E LUPIN - ONDA LARSEN- TEATRO CONCORDIA, VENARIA (TO)

16 NOVEMBRE 2019 – BORSELLINO – TEATRO BRESCI - TEATRO VECCHIO MERCATO, Gassino (TO)

13 DICEMBRE 2019 - CARO GOLDONI - CRAB Lanzo Torinese (TO) – TEATRO LANZOINCONTRA (Lanzo)

18 GENNAIO 2020 - UN’ORA DI NIENTE- FARONI – BLUESCLINT, TEATRO CONCORDIA , VENARIA (TO)

28, 29 GENNAIO 2020 - NON PLUS ULTRAS - ARGOT PRODUZIONI/NEST TEATRO,PIM OFF MILANO

31 GENNAIO 2020 - CARO GOLDONI - CRAB – TEATRO DELLA JUTA - Arquata Scrivia (AL)

1,2 FEBBRAIO 2020 BESTIE RARE - ANGELO COLOSIMO/WOBINDA PRODUZIONI - TEATRO NUOVO MELOGRANO, SENIGALLIA (AN)

14 FEBBRAIO 2020 - A-MEN SHORT. Gli uomini, le nuove religioni e altre crisi - WALTER LEONARDI – TEATRO DELLE SELVE/TEATRO DEGLI SCALPELLINI, S. Maurizio d’Opaglio (NO)

14 FEBBRAIO 2020 - L’UNO - CONTRASTO , TEATRO G. VERDI , MANIAGO (PN)

15 FEBBRAIO 2020 L’UNO – CONTRASTO - TEATRO PLINIO CLABASSI - SEDEGLIANO (UD)

15 FEBBRAIO 2020- IO ME E LUPIN - ONDA LARSEN - Salone Polivalente di Fiano (TO)

29 FEBBRAIO - BORSELLINO - TEATRO BRESCI - TEATRO BERTAGNOLIO , Chiaverano (TO)

6 MARZO 2020 - CONSORTE - GIACOMO GUARNIERI/LA PENTOLA NERA - TEATRO COMUNALE BENOIS - DE CECCO, Codroipo (UD)

7 MARZO 2020 – CONSORTE - GIACOMO GUARNIERI/LA PENTOLA NERA - AUDITORIUM CENTRO CIVICO, San Vito (PN)

7 MARZO 2020 - NON PLUS ULTRAS – ARGOT PRODUZIONI/NEST TEATRO - TEATRO CARENA, Cumiana (TO)

7 MARZO 2020 - SUINI – PEPPA PIG PRENDE COSCIENZA DI ESSERE UN SUINO - FABRIZIO MARTORELLI/DAVIDE CARNEVALI - FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI, VERONA

12 MARZO 2020 – MAMMA! - LICIA LANERA/DANILO GIUVA - FARE CRITICA FESTIVAL , LAMEZIA TERME

21 MARZO 2020 – BORSELLINO - TEATRO BRESCI - TEATRO SOMS, Bistagno (AL)

22 MARZO 2020 – BORSELLINO - TEATRO BRESCI - TEATRO CARENA, Cumiana (TO)

23 MARZO – 4 APRILE 2020 – RESIDENZA TEATRALE DI WALTER LEONARDI presso COOPERATIVA TEATRALE PROMETEO (Bolzano)

28 MARZO 2020 – BORSELLINO - TEATRO BRESCI – STRABISMI FESTIVAL, TEATRO ETTORE THESORIERI – CANNARA (PG)

23-24 APRILE 2020 – TEATRO STABILE - CON SORTE - GIACOMO GUARNIERI/LA PENTOLA NERA – TEATRO GOBETTI (TEATRO STABILE DI TORINO)

9 MAGGIO 2020 – BORSELLINO - TEATRO BRESCI – TEATRO REGINA MARGHERITA, Piedicavallo (BI)

FESTIVAL INEQUILIBRIO 2020 - DATA IN VIA DI DEFINIZIONE - AMORE RICUCITO – PROPRIETà COMMUNATIVA –Castiglioncello (LI)

FESTIVAL ASTI TEATRO 2020 – DATA E SPETTACOLO IN VIA DI DEFINIZIONE