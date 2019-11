Il Comune di Chivasso ammesso al finanziamento regionale per il controllo dei flussi d’acqua nei canali irrigui

Il Comune di Chivasso, insieme ai Comuni di Foglizzo e Montanaro, ha partecipato al bando Regionale, per richiedere un finanziamento per la manutenzione dei corpi idrici (canali irrigui e rogge), come da D.G.R. n. 48-8033 del 07/12/2018. In data 25/10/2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi ai finanziamenti, tra i settanta progetti presentati; quattordici sono stati selezionati, tra i quali il progetto di Chivasso in forma associata con i comuni di Foglizzo e Montanaro.

In seguito ad accordi intercorsi tra i Comuni ed il Consorzio Irriguo gestore competente, il Comune di Chivasso è stato individuato come soggetto capofila e ha avviato tutte le procedure per la partecipazione al bando, affidando l'incarico di progettazione all' Ing. Gianluca Noascono.

“Sono veramente orgoglioso di questo nostro ulteriore traguardo - commenta il sindaco Claudio Castello - Questo finanziamento ci consentirà una volta per tutte di migliorare il controllo dei flussi di acqua nelle rogge e nei canali irrigui che attraversano il nostro territorio. Ancora una volta, ci siamo trovati a lavorare con i nostri vicini di casa, i comuni di Foglizzo e Montanaro e la vittoria di questo bando fa capire quanto oggi sia importante essere uniti e lavorare per un bene comune”.

“Il finanziamento - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Barengo - prevede il miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche della roggia San Marco, che passa per Foglizzo e Montanaro fino ad arrivare a Chivasso. Con questi fondi potremo controllare il flusso dell’acqua proveniente dal torrente Orco posizionando dei misuratori di portata. Il finanziamento a supporto del nostro progetto ammonta a 255.000 euro. Sono soddisfatto del buon esito di questa iniziativa e devo ringraziare soprattutto chi ha provveduto a preparare e a seguire tutto l'iter per la partecipazione al bando, l'Ing. Lisa e la struttura comunale e il progettista Ing. Noascono”.