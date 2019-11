Barriera di Milano, cinque arresti per spaccio

Cinque persone sono state arrestate nell'ultima settimana in Barriera di Milano per consumo o spaccio di stupefacenti.

In particolare, due cittadini gambiani di 20 e 25 anni, con precedenti di polizia specifici, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo (cocaina, eroina, marijuana, crack). Gli stupefacenti erano nascosti nella loro casa di via Monte Rosa, che è stata perquisita anche con l'aiuto di un cane poliziotto.

In corso Palermo, invece, gli investigatori hanno stanato il covo di cittadini nigeriani dediti alla detenzione e alla produzione di droga. I tre, due uomini di 39 e 25 anni e una donna di 22 anni, tenevano in bella vista nel soggiorno di casa oltre 300 grammi di marijuana, un grosso ovulo di cocaina (oltre 20 grammi) e un bilancino elettronico, da utilizzare per la successiva fase di confezionamento dello stesso. In un altro alloggio a loro disposizione in corso Giulio Cesare è stata, invece, ritrovata della marijuana (circa 40 grammi).

Le persone complessivamente identificate nell’arco dei controlli sono state 115.