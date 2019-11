I vigili del fuoco sono intervenuto oggi pomeriggio per salvare un cane caduto dall'argine dei Murazzi, sul fiume Po.

Intorno alle 15, la squadra "21" della centrale e quella Saf (speleo alpino fluviale) si sono calate con delle funi per raggiungere e imbragare l'animale in uno speciale telo, in gergo chiamato "pannolone".

Buddy, questo il nome del cane, è stato riconsegnato in buone condizioni alla proprietaria che aspettava con trepidazione.