Polizia Municipale di Torino, Bezzon ritira le dimissioni: “Questa mattina ho deciso di rimanere” (VIDEO)

Colpo di scena durante il 228esimo anniversario della Polizia Municipale: il Comandante dei civich Emiliano Bezzon, sul palco del Teatro Astra, ha ritirato le dimissioni che aveva consegnato qualche settimana fa alla sindaca Chiara Appendino.

“È una decisione che ho preso stamattina, in questo momento. Non lo sa nemmeno mia moglie” ha rivelato il Comandante. L’annuncio è stato accolto da un applauso scrosciante dei vigili urbani presenti in sala e delle istituzioni.

Bezzon, prima di spiazzare la platea con l’annuncio del ritiro delle dimissioni, ha ricordato tre cose imparate durante i due anni alla guida dei civich torinesi: “Regole, rispetto e responsabilità. Le regole sono un valore, fondamento della civile convivenza. Il rispetto oltre che preteso va sempre dato, mentre le responsabilità siamo chiamati a prendercele ogni giorno”. Il Comandante ha inoltre spiegato come “il mestiere dell’agente della polizia municipale è spesso divisivo, perché non è facile trovare consenso in quello che facciamo”.

Bezzon è stato poi raggiunto dalla sindaca Chiara Appendino. “Accetto la sua decisione, sono felice che abbia scelto di essere ancora di essere il nostro Comandante”.

“Credo che la città abbia bisogno di lei - ha ammesso la prima cittadina - Questa vicenda dei monopattini ci insegna che quando si sperimenta qualcosa di nuovo può capitare ci siamo difficoltà o incomprensioni. Mi ha insegnato a riuscire a creare quel coordinamento che è necessario”.

Caso monopattini chiuso e colpo di scena dunque: Emiliano Bezzon sarà ancora il Comandante della Polizia Municipale di Torino.