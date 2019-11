I talenti di persone trans celebrati in una notte: al TDoR ospiti Luxuria e Berlinguer

Vladimir Luxuria e Bianca Berlinguer saranno gli ospiti d'onore della "Trans Celebration Night", una serata organizzata dal Coordinamento Torino Pride per sabato 23 novembre, alle ore 21, nell'Aula Magna del Politecnico di Torino.

Festeggiando la ricorrenza del Transgender Day of Remembrance (TDoR), istituita dalla comunità LGBTQI nel 1999 per commemorare le vittime della transfobia, per la prima volta in Italia viene così assegnato un premio per i talenti di persone trans che si siano contraddistinti in diversi ambiti. E l'intenzione è di dargli una cadenza annuale.

La manifestazione vede collaborare l'Università e il Politecnico, con il patrocinio della Città di Torino e Città metropolitana.

"Siamo davvero molto orgogliosi di questa serata, dopo il lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti - ha commentato la coordinatrice di Torino Pride Giziana Vetrano -. Ci sarà comunque la Trans Freedom March, il 17 novembre, organizzata da altre associazioni, ma stavolta abbiamo pensato a qualcosa di diverso per comunicare con forza un messaggio. Lo scopo principale è abbattere le paure che tanti, soprattutto giovani, hanno rispetto al processo di transizione, non sentendosi adeguati e temendo i giudizi della società".

Saranno insigniti del nuovo riconoscimento Gianmarco Negri, primo sindaco transessuale d'Italia, per la categoria "personaggio dell'anno"; la cantante lirica transgender Emily De Salve; la poetessa Giovanna Vivinetto; la stessa Bianca Berlinguer, autrice del libro "Storia di Marcella che fu Marcello", biografia di Marcella Di Folco, a cui si deve la nascita del Mit; la stilista Egy Cutolo e Porpora Marcasciano. Infine, un premio alla memoria per Marti Gianello Guida, attivista torinese prematuramente scomparsa.

A esibirsi durante la serata, i Kiki House of Savoia e i Fran e i Pensieri Molesti, giovane cane torinese da sempre in prima linea della difesa dei diritti di tutti.