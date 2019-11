Bilancio, per il 2020 Appendino mette mano al portafoglio per le strade e il verde pubblico

Nel 2020 sei milioni di euro in più per le manutenzioni stradali e del verde, quattro milioni di euro in più di incasso dalle multe, risorse inalterate per welfare, servizi educativi e culturali e per la Circoscrizioni. Sono questi i numeri del bilancio previsionale per il triennio 2020-2022, approvato questa mattina dalla giunta Appendino.

"Approvare un bilancio previsionale entro la fine dell'anno - ha commentato la sindaca Chiara Appendino - è un fatto che non avveniva dal 1994". "Non è un esercizio di stile - ha aggiunto la prima cittadina - ma ha un impatto sull'ente in termini di programmazione e di spesa. Grazie a questa operazione potremo fare delle assunzioni di personale in anticipo".

Altro vantaggio dell'approvazione in "tempi normali" del Previsionale è la possibilità di stipulare mutui in anticipo, invece che a fine esercizio. Questo capitolo, come ha spiegato l'assessore al bilancio Sergio Rolando, prevede un aumento di 6 milioni di euro, passando da 24 milioni nel 2019 a 30 milioni nel 2020. Soldi in più che verranno destinati alle manutenzioni straordinarie, secondo questa ripartizione: +37% scuole, +48% verde pubblico, +36% impianti sportivi e +25% marciapiedi.

Nel dettaglio rimangono sostanzialmente inalterati gli stanziamenti per i servizi sociali (circa 40 milioni di euro), per eventi e servizi della cultura (circa 19 milioni di euro), per i servizi educativi (circa 48 milioni di euro), mentre la spesa per il personale cala per effetto dei pensionamenti. Sale il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità che passa da 94 milioni e 300 mila euro a 100 milioni di euro, a copertura, come richiesto dallo Stato, del 95% dei crediti il cui incasso non è certo.

Continua la progressiva discesa del debito, dai 2 miliardi e 593 milioni del 2019 ai 2 miliardi e 482 milioni previsti a fine 2020. Confermati gli aumenti nel capitolo della mobilità. Nello specifico nel 2020 le multe dovrebbero passare da 85.7 milioni a 89.7 milioni di euro grazie anche all'attivazione dei Vista-red, con una crescita di 4 milioni di euro. Il prossimo anno l'amministrazione Appendino punta ad attivare la nuova Ztl, che secondo le previsioni dovrebbe portare nel bilancio 3.8 milioni di euro.