Torino, tre milioni di euro per la riqualificazione della Rai di via Verdi

Nel biennio 2019-2020 la Rai investirà tra i due e tre milioni di euro per il rinnovo del centro di produzione di via Verdi a Torino. A fornire il dato questa mattina il Direttore Guido Rossi, durante una commissione comunale. Un incontro dopo l'approvazione in Sala Rossa dell'odg del consigliere PD Enzo Lavolta, che raccoglieva le preoccupazioni dei sindacati sul piano industriale di via Mazzini: gli eventuali proventi della vendita del grattacielo di via Cernaia sembravano destinati a Saxa Rubra a Roma.

"La Rai - ha spiegato Rossi - ha intenzione di investire a Torino. In totale sulla sede vicino alla Mole Antonelliana sono previsti una ventina di cantieri".

I primi interventi sono stati realizzati. È già stata riqualificata la mensa, mentre nei prossimi mesi verrà rifatto l'ingresso. Prevista inoltre una modernizzazione interna del palazzo di via Verdi, con la rimozione della moquette e il rinnovo del colore alle pareti, e degli impianti elettrici ed idraulici.