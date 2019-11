Credito per le imprese artigiane: intesa tra Cna Torino e BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura

L'incognita tra credito e aziende potrebbe trovare una nuova soluzione. E' stato infatti siglato un accordo tra Cna Torino e la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, che offrirà condizioni di favore alle imprese associate Cna di Torino e provincia. Ai classici conti correnti a canone agevolato, con diversi gradi di personalizzazione in base alle necessità dell’azienda, vengono proposti finanziamenti con tassi di favore, per ampliare la propria attività o semplicemente per far fronte alle necessità di impresa.



L’accordo è stato siglato nella Sede distaccata della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura a Torino, in corso Vittorio Emanuele II 189, dove erano presenti il Presidente BCC Alberto Osenda, il Presidente del CNA Nicola Scarlatelli e il Segretario CNA Paolo Alberti. Per la Banca hanno accompagnato il presidente Alberto Osenda il responsabile Area Commerciale Antonello Ronco, il gestore imprese Enrico Ferrero, il responsabile della Sede distaccata di Corso Vittorio Valerio Becchio.



“CNA è la più grande Associazione di rappresentanza del mondo dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa – commenta il presidente Cna Nicola Scarlatelli – con oltre 12.000 soci. Nel corso di questi anni abbiamo ampliato sempre più la nostra offerta a favore dei nostri associati. È importante per noi avere una partnership di livello con una banca locale, che lavora con il territorio”. Questo accordo nasce proprio dall’esigenza di avere un canale diretto tra le imprese associate CNA e il credito, in modo da poter ricevere soluzioni rapide e risposte concrete per il sostegno dell’attività di impresa. “La nostra banca è la banca degli artigiani – commenta Alberto Osenda - Il nostro mondo sono le micro, le piccole e le medie imprese a cui offriamo servizi di consulenza per l’accesso al credito e diversi servizi anche di visibilità per i nostri Soci. Entrando a far parte della nostra banca si entra in una rete dove le risorse vengono impiegate per il territorio cercando di garantire un dialogo con il tessuto imprenditoriale per assecondare le necessità”.