Test, convegni e una camminata al Parco della Mandria per combattere il diabete

Anche i Lions partecipano alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni per aumentare la consapevolezza su tutto ciò che riguarda il diabete, in occasione della Giornata Mondiale del 14 novembre. In collaborazione con la Federazione internazionale del Diabete (IDF), la missione di quest'anno dei Lions è di lasciare un'impronta significativa sottoponendo 1 milione di persone allo screening per il diabete di tipo 2. E prorio il 14 novembre sarà il momento in cui i maggiori sforzi verranno messi in campo per raggiungere questo scopo.



I Lions del Distretto 108-Ia1 (Torino, Alto Piemonte e Valle d'Aosta) si impegneranno per ben quattro giorni - dal 14 al 17 novembre - al fine di garantire ai cittadini test gratuiti della glicemia ed informazione sulla prevenzione e sulla cura della malattia da parte di esperti del settore e testimoni diretti, grazie al patrocinio ed al supporto della Società Italia di Diabetologia, dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dell'Associazione Nazionale Infermieri Endocrinologia e Diabetologia, di Federfarma Torino, dell'Associazione Aiuto Giovane Diabetico, dell'Associazione Italiana Medici di Famiglia (sez. Piemonte) e della Croce di S. Giovanni (S.O.G.It.).