Richiesta di rettifica del liceo Darwin di Rivoli

Le scrivo in merito alla notizia pubblicata su TORINO OGGI il 13/11, relativa al fermo di uno studente 20-enne, alunno del Darwin, per detenzione di stupefacenti.

E' necessario ed opportuno che venga rettificato quanto prima che il ragazzo in questione non è alunno del Liceo Darwin. Il controllo dell'unità cinofila dei Carabinieri c'è stata, senza esito alcuno.

Il soggetto in questione, come confermato dal comando dei Carabinieri di Rivoli, è stato fermato sulla via pubblica, fuori da un altro Istituto Superiore rivolese.