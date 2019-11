Due ambulanti di Porta Palazzo vengono alle mani: multati entrambi dai vigili urbani

Successivamente gli Agenti hanno fatto controlli in due esercizi di somministrazione, ubicati uno all'inizio di corso Giulio Cesare e l'altro all'inizio di corso XI Febbraio. Sono state accertate violazioni al Regolamento d'igiene e mancanza del corso di aggiornamento per il delegato alla somministrazione: rispettivamente sanzione di 516 euro per il primo e di 968 euro per il secondo.