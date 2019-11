Collegno, un’edizione da record per il Salone dell’Orientamento

Un’edizione da record per il XV Salone dell’Orientamento di Collegno, che quest’anno ha riunito oltre duemila persone. Protagonisti di questo appuntamento gli alunni delle scuole medie e i loro genitori, che hanno avuto l’opportunità di vistare i 45 stand degli istituti superiori, allestiti all’interno del Palazzetto.

“Non esiste la scuola giusta, esiste la scuola per voi. Cercatela e trovatela”, ha confessato l’assessore Clara Bertolo ai futuri studenti delle scuole superiori, in cerca della strada da intraprendere per il proprio futuro.

Una scelta difficile per i giovani cittadini, sostenuti, però, dal Salone dell’Orientamento collegnese, che ha esposto con successo le diverse opportunità scolastiche del territorio, superando così l’affluenza delle edizioni precedenti.